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Чай из самовара и ожидание в Жодине. Лайф рассказывает, как в Белоруссии прошла шестая ночь протестов

В очередной раз в тёмное время суток на территории республики была спокойная обстановка.

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В Белоруссии прошла шестая ночь акций протеста после выборов президента республики. Вторые сутки подряд на улицах обошлось без жёстких столкновений и конфликтных ситуаций.

Видео © Telegram / TUT.BY новости

Впрочем, местные жители продолжили собираться в людных местах. Ещё днём жители Минска пришли к Дому правительства. Силовики никак не проявляли жестокость в отношении участников акции, а в ответ получили цветы и обнимания со стороны прекрасных минчанок. Завершилась акция тем, что местные жители под крики "Каждый день" разошлись кто куда.

Щиты опущены. Девушки обнимают силовиков и дарят им цветы у Дома правительства в Минске — видео

Растроганные правоохранители ошарашенно смотрят на происходящее и просто принимают объятия.

Видео © LIFE

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Отмечается, что нет никаких доказательств его слов.

Часть людей отправилась в район станции метро "Пушкинская", где несколькими днями ранее погиб 34-летний местный житель. Там участников акций поили чаем из самовара и угощали сладостями. Причём абсолютно бесплатно.

Видео © Instagram / sinterev_vova

Были угощения и в городе Жодино, правда, там множество людей собралось у стен местного ИВС, откуда выпустили далеко не всех задержанных. Произошло это вопреки обещаниям замглавы МВД Белоруссии Александра Барсукова.

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