Чай из самовара и ожидание в Жодине. Лайф рассказывает, как в Белоруссии прошла шестая ночь протестов

В Белоруссии прошла шестая ночь акций протеста после выборов президента республики. Вторые сутки подряд на улицах обошлось без жёстких столкновений и конфликтных ситуаций.

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Впрочем, местные жители продолжили собираться в людных местах. Ещё днём жители Минска пришли к Дому правительства. Силовики никак не проявляли жестокость в отношении участников акции, а в ответ получили цветы и обнимания со стороны прекрасных минчанок. Завершилась акция тем, что местные жители под крики "Каждый день" разошлись кто куда.

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Часть людей отправилась в район станции метро "Пушкинская", где несколькими днями ранее погиб 34-летний местный житель. Там участников акций поили чаем из самовара и угощали сладостями. Причём абсолютно бесплатно.

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