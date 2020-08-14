Киев возмущён обвинениями Лукашенко в причастности к дестабилизации ситуации в Белоруссии

МИД Украины ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что самыми активными участниками акций протеста в республике являются приезжие из других стран, в частности украинские граждане. Комментарий был опубликован на официальном портале министерства.
"Вас и детей используют как пушечное мясо!" Лукашенко призвал белорусов "не высовываться" на улицыПо словам главы государства, организаторами протестов являются люди из-за границы.
— Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинских граждан в дестабилизации ситуации в Беларуси, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в министерстве обеспокоены риторикой о том, что граждане Украины принимают участие в мирных акциях протеста, ведь этому нет никаких доказательств.
Напомним, минувшей ночью в Белоруссии пошёл на спад градус уличных протестов, участники которых выступают против результатов выборов президента страны. Задержанных начали освобождать из изоляторов, однако к настоящему моменту остаются и те, кто пока не вышел на свободу.