Киев возмущён обвинениями Лукашенко в причастности к дестабилизации ситуации в Белоруссии

МИД Украины ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что самыми активными участниками акций протеста в республике являются приезжие из других стран, в частности украинские граждане. Комментарий был опубликован на официальном портале министерства.

— Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинских граждан в дестабилизации ситуации в Беларуси, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве обеспокоены риторикой о том, что граждане Украины принимают участие в мирных акциях протеста, ведь этому нет никаких доказательств.