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Киев возмущён обвинениями Лукашенко в причастности к дестабилизации ситуации в Белоруссии

Отмечается, что нет никаких доказательств его слов.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

МИД Украины ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что самыми активными участниками акций протеста в республике являются приезжие из других стран, в частности украинские граждане. Комментарий был опубликован на официальном портале министерства.

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По словам главы государства, организаторами протестов являются люди из-за границы.

Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинских граждан в дестабилизации ситуации в Беларуси, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве обеспокоены риторикой о том, что граждане Украины принимают участие в мирных акциях протеста, ведь этому нет никаких доказательств.

Напомним, минувшей ночью в Белоруссии пошёл на спад градус уличных протестов, участники которых выступают против результатов выборов президента страны. Задержанных начали освобождать из изоляторов, однако к настоящему моменту остаются и те, кто пока не вышел на свободу.

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