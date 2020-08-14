"Вас и детей используют как пушечное мясо!" Лукашенко призвал белорусов "не высовываться" на улицы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности призвал граждан "не высовываться" на улицы. Об этом сообщает БелТА.

— Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны, — сказал он.

По словам Лукашенко, уже "абсолютно чётко видно", что происходит и что "заводаторами и организаторами" протестов являются люди из-за границы. При этом президент отметил, что в первых рядах на улицы идут люди с "приличным криминальным прошлым", а также дети. Он обратился к силовым структурам и попросил, чтобы, "если уже человек упал и лежит, его не надо избивать".

— Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать, — отметил глава республики.

По его словам, протестующим нужно остановиться и "взять голову в руки", чтобы дать власти "навести порядок и разобраться с теми, кто приехал".