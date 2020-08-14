"Вас и детей используют как пушечное мясо!" Лукашенко призвал белорусов "не высовываться" на улицы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности призвал граждан "не высовываться" на улицы. Об этом сообщает БелТА.
— Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны, — сказал он.
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По словам Лукашенко, уже "абсолютно чётко видно", что происходит и что "заводаторами и организаторами" протестов являются люди из-за границы. При этом президент отметил, что в первых рядах на улицы идут люди с "приличным криминальным прошлым", а также дети. Он обратился к силовым структурам и попросил, чтобы, "если уже человек упал и лежит, его не надо избивать".
Лукашенко: Я живой и не за границейГлава государства отметил, что забастовки на предприятиях могут негативно сказаться на их дальнейшей работе.
— Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать, — отметил глава республики.
По его словам, протестующим нужно остановиться и "взять голову в руки", чтобы дать власти "навести порядок и разобраться с теми, кто приехал".
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Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, с тех пор в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки. Однако минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за всё это время людей начали освобождать из изоляторов.