Лукашенко: Я живой и не за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что покинул страну после президентских выборов. Об этом он сообщил на совещании по работе стройотрасли, передаёт БелТА.

— Для начала — я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — сказал он в начале совещания.

Лукашенко также отметил, что забастовки на предприятиях страны могут очень негативно сказаться на их работе в будущем и на экономике страны, которая только начинает оживать после пика пандемии коронавируса. По словам главы государства, если заводы остановятся, то Белоруссия "никогда не раскрутит своё производство".