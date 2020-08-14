Лукашенко: Я живой и не за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что покинул страну после президентских выборов. Об этом он сообщил на совещании по работе стройотрасли, передаёт БелТА.
— Для начала — я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — сказал он в начале совещания.
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Лукашенко также отметил, что забастовки на предприятиях страны могут очень негативно сказаться на их работе в будущем и на экономике страны, которая только начинает оживать после пика пандемии коронавируса. По словам главы государства, если заводы остановятся, то Белоруссия "никогда не раскрутит своё производство".
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Напомним, в Белоруссии уже несколько дней не утихают протестные акции против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. А ближе к вечеру начинаются беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, те в ответ перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. При этом минувшая ночь стала самой спокойной — задержанных за прошедшие дни людей начали освобождать из изоляторов.