"Ненавижу насилие!" Ургант опубликовал флаг белорусской оппозиции

Телеведущий Иван Ургант сделал короткое заявление по поводу ситуации в Белоруссии, где уже несколько дней продолжаются масштабные акции протеста и стычки правоохранителей с демонстрантами. Шоумен опубликовал у себя в "Инстаграме" бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и написал: "Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!"
Подписчики поблагодарили журналиста за солидарность с белорусским народом. Фолловеры написали, что цвета флага чётко выражают позицию Урганта и в лишних словах нет необходимости.
"Мы с тобой, Белоруссия!" Джаред Лето поддержал протестующих в республикеФронтмен группы Thirty Seconds to Mars поделился несколькими кадрами с места событий.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, согласно официальным результатам которых действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Свою позицию высказывают и звёзды: например, актриса Саша Бортич вышла к посольству в Москве в поддержку белорусов. Задержаны несколько тысяч человек.