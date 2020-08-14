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"Ненавижу насилие!" Ургант опубликовал флаг белорусской оппозиции

Подписчики поблагодарили шоумена за солидарность с белорусским народом.

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Фото © Instagram / urgantcom

Телеведущий Иван Ургант сделал короткое заявление по поводу ситуации в Белоруссии, где уже несколько дней продолжаются масштабные акции протеста и стычки правоохранителей с демонстрантами. Шоумен опубликовал у себя в "Инстаграме" бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и написал: "Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!"

Подписчики поблагодарили журналиста за солидарность с белорусским народом. Фолловеры написали, что цвета флага чётко выражают позицию Урганта и в лишних словах нет необходимости.

"Мы с тобой, Белоруссия!" Джаред Лето поддержал протестующих в республике

Фронтмен группы Thirty Seconds to Mars поделился несколькими кадрами с места событий.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, согласно официальным результатам которых действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Свою позицию высказывают и звёзды: например, актриса Саша Бортич вышла к посольству в Москве в поддержку белорусов. Задержаны несколько тысяч человек.

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