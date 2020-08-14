"Ненавижу насилие!" Ургант опубликовал флаг белорусской оппозиции

Телеведущий Иван Ургант сделал короткое заявление по поводу ситуации в Белоруссии, где уже несколько дней продолжаются масштабные акции протеста и стычки правоохранителей с демонстрантами. Шоумен опубликовал у себя в "Инстаграме" бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и написал: "Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!"

Подписчики поблагодарили журналиста за солидарность с белорусским народом. Фолловеры написали, что цвета флага чётко выражают позицию Урганта и в лишних словах нет необходимости.