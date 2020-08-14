Кризис в Белоруссии. Сколько могут потерять российские банки

Политический кризис в Белоруссии усугубляется и в самое ближайшее время может перерасти в экономический. Население массово начало снимать деньги с банковских счетов, а остановка производств в стране в связи с забастовками может привести к массовым невыплатам кредитов. А именно российские банки являются основными кредиторами белорусской экономики. Сколько они могут потерять?

Пока Белоруссия была союзником России, отечественные кредитные организации активно инвестировали в белорусскую экономику. Например, Сбербанк через свою "дочку" активно кредитует завод БелАЗ и "Беларуськалий", "Альфа-банк" — малый и средний бизнес, "Белгазпромбанк" (хотя в банк введена временная администрация, его акционерами остаются российские "Газпром" и "Газпромбанк") финансирует энергетические проекты.

Однако лидером кредитования является "дочка" российского ВЭБа — БелВЭБ. Сейчас в его портфеле выданных кредитов уже на 1,3 милларда долларов, что понятно — через российский ВЭБ согласно межправительственному соглашению идёт кредитование строительства Белорусской АЭС (всего 10 миллиардов долларов). Российские банки выдали через своих "дочек" порядка пяти миллиардов долларов белорусским предприятиям. Теперь же многие клиенты российских банков столкнулись с опасностью длительной забастовки — а это грозит им убытками, потерей рынков сбыта и массовыми дефолтами по кредитам. В результате российские банки не только потеряют вложенные суммы, но и будут вынуждены создавать резервы, а значит, вкладывать всё новые средства в свои "дочки", чтобы поддержать их на плаву.

Вторая опасность для российского бизнеса — ожидания белорусских граждан новой девальвации национальной валюты в связи с кризисом. Население массово закрывает вклады в банках и тут же меняет своих "зайчиков" на иностранную валюту: доллар США, евро, российский рубль. В кассах очереди, в отделениях валюта заканчивается уже утром. Для банков это означает потерю ликвидности, и для того, чтобы соблюдать нормативы, им опять же придётся делать дополнительные инвестиции без гарантий их возврата.