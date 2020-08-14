Президент Литвы — о Лукашенко: Не думаю, что мы можем называть его легитимным

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News заявил, что не считает возможным называть своего белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства.
Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в БелоруссииТам считают, что при провале инициативы против Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.
— Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов, — подчеркнул Науседа.
По словам литовского лидера, в отношении Минска могут быть введены санкции со стороны ЕС, если из сложившейся после выборов ситуации не удастся выйти мирным путём. Не обошёл стороной Науседа и Россию. По его мнению, Москва заинтересована в том, чтобы иметь "государство-сателлит".
В Литве рассказали о выборе, перед которым в Минске поставили соперницу ЛукашенкоОдним из вариантов был отъезд из страны на фоне акций протеста.
— Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством, — добавил Науседа.