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Президент Литвы — о Лукашенко: Не думаю, что мы можем называть его легитимным

Он также подчеркнул, что Европейский союз заинтересован в "стабильной и демократической" Белоруссии.

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Фото © Официальный сайт президента России

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News заявил, что не считает возможным называть своего белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства.

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Там считают, что при провале инициативы против Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.

Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов, — подчеркнул Науседа.

По словам литовского лидера, в отношении Минска могут быть введены санкции со стороны ЕС, если из сложившейся после выборов ситуации не удастся выйти мирным путём. Не обошёл стороной Науседа и Россию. По его мнению, Москва заинтересована в том, чтобы иметь "государство-сателлит".

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Одним из вариантов был отъезд из страны на фоне акций протеста.

Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством, — добавил Науседа.

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