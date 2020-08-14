Президент Литвы — о Лукашенко: Не думаю, что мы можем называть его легитимным

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Sky News заявил, что не считает возможным называть своего белорусского коллегу Александра Лукашенко легитимным главой государства.

— Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов, — подчеркнул Науседа.

По словам литовского лидера, в отношении Минска могут быть введены санкции со стороны ЕС, если из сложившейся после выборов ситуации не удастся выйти мирным путём. Не обошёл стороной Науседа и Россию. По его мнению, Москва заинтересована в том, чтобы иметь "государство-сателлит".