Замглавы МВД Белоруссии пообещал выпустить всех задержанных на протестах

Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что до 6:00 все жители республики, которые были задержаны во время протестных акций, будут отпущены по домам. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
По данным журналистов, замминистра сообщил об этом собравшимся перед зданием Центра изоляции нарушителей на улице Окрестина в Минске, где уже сейчас небольшими группами люди начали выходить на свободу.
Даже скорые сигналят. В центре Минска вспоминают погибшего участника митинговРанее на этом месте побывали послы стран ЕС и тоже возложили букеты.
Ранее Лайф сообщал, что жители Минска заблокировали движение транспорта в районе места гибели участника митингов.