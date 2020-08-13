Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Замглавы МВД Белоруссии пообещал выпустить всех задержанных на протестах

По его словам, это случится до сегодняшнего утра.

330
Post cover

Фото © ЕРА / ТАСС

Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что до 6:00 все жители республики, которые были задержаны во время протестных акций, будут отпущены по домам. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

По данным журналистов, замминистра сообщил об этом собравшимся перед зданием Центра изоляции нарушителей на улице Окрестина в Минске, где уже сейчас небольшими группами люди начали выходить на свободу.

Даже скорые сигналят. В центре Минска вспоминают погибшего участника митингов

Ранее на этом месте побывали послы стран ЕС и тоже возложили букеты.

Ранее Лайф сообщал, что жители Минска заблокировали движение транспорта в районе места гибели участника митингов.

Выбор редакции

Loading...