Задержанных на митингах в Минске начали выпускать из изоляторов — видео

Видео © Instagram / medvedskiy_fitness

Жители Белоруссии, которые были задержаны в ходе акций протеста в Минске, начинают выходить из изоляторов временного содержания. Видеозапись момента была опубликована в соцсетях.

По данным РИА "Новости", люди выходят на улицу небольшими группами, среди них есть и девушки. Как видно на представленных кадрах, на улице неравнодушные земляки встречают их овациями. Однако выходящие просят не делать этого, поскольку за стенами на это "реагировали побоями".

Отмечается, что к ИВС приезжают водители, которые предлагают довезти до дома. При этом некоторых вышедших увозят на скорой, задержанные после избиения не могут сами ходить.

Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, жители же перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. В то же время днём протесты проходят в мирной форме — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.