Задержанных на митингах в Минске начали выпускать из изоляторов — видео

Видео © Instagram / medvedskiy_fitness
Жители Белоруссии, которые были задержаны в ходе акций протеста в Минске, начинают выходить из изоляторов временного содержания. Видеозапись момента была опубликована в соцсетях.
По данным РИА "Новости", люди выходят на улицу небольшими группами, среди них есть и девушки. Как видно на представленных кадрах, на улице неравнодушные земляки встречают их овациями. Однако выходящие просят не делать этого, поскольку за стенами на это "реагировали побоями".
Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестаМинистр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.
Отмечается, что к ИВС приезжают водители, которые предлагают довезти до дома. При этом некоторых вышедших увозят на скорой, задержанные после избиения не могут сами ходить.
Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру, силовики используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах, жители же перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. В то же время днём протесты проходят в мирной форме — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Германии вызвал посла Белоруссии для разговора о выборах в республике.