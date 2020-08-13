Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста, "попавших под раздачу", он берёт на себя и приносит извинения. Об этом он сообщил в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
Он также сообщил, то 11 сознательных наездов на правоохранителей было совершенно за трое суток, а это можно расценивать как покушение на убийство, что вызывает соответствующую "ответную реакцию у товарищей этих военнослужащих". По словам Караева, задержанных на акциях протеста отпускали "под честное слово".
Польша и страны Прибалтики готовы помочь в урегулировании ситуации в БелоруссииПрезиденты четырёх государств приняли специальную декларацию по этому вопросу.
Ранее Верховный суд Белоруссии обнародовал список людей, арестованных в Минске в ходе протестов 11 августа.
Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. С начала акций задержано уже около семи тысяч человек.