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Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста

Министр отметил, что за трое суток на правоохранителей совершили 11 сознательных наездов.

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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста, "попавших под раздачу", он берёт на себя и приносит извинения. Об этом он сообщил в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Он также сообщил, то 11 сознательных наездов на правоохранителей было совершенно за трое суток, а это можно расценивать как покушение на убийство, что вызывает соответствующую "ответную реакцию у товарищей этих военнослужащих". По словам Караева, задержанных на акциях протеста отпускали "под честное слово".

Польша и страны Прибалтики готовы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Президенты четырёх государств приняли специальную декларацию по этому вопросу.

Ранее Верховный суд Белоруссии обнародовал список людей, арестованных в Минске в ходе протестов 11 августа.

Напомним, в Белоруссии уже который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. С начала акций задержано уже около семи тысяч человек.

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