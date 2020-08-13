Глава МВД Белоруссии заявил, что берёт на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста, "попавших под раздачу", он берёт на себя и приносит извинения. Об этом он сообщил в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Он также сообщил, то 11 сознательных наездов на правоохранителей было совершенно за трое суток, а это можно расценивать как покушение на убийство, что вызывает соответствующую "ответную реакцию у товарищей этих военнослужащих". По словам Караева, задержанных на акциях протеста отпускали "под честное слово".

Ранее Верховный суд Белоруссии обнародовал список людей, арестованных в Минске в ходе протестов 11 августа.