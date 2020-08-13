Мэр белорусского Жодино сдержал обещание и вышел к протестующим. Однако вскоре жители потребовали его отставки — видео

Видео © Соцсети

Мэр города Жодино в Белоруссии Дмитрий Заблоцкий, как и обещал ранее, вышел к протестующим жителям города. Собравшиеся требовали от председателя местного исполкома убрать ОМОН с улиц, а также попросили дать обещание, что бюллетени с их голосами будут пересчитаны.

Протестующие также провели быструю перекличку, узнав, какого из кандидатов выбирали жители. Встреча, однако, продлилась недолго. Люди потребовали отставки главы города после того, как он стал уходить от ответа на вопрос о задержаниях. Заблоцкий удалился под крики "Уходи!".

Встреча с представителями власти прошла и у жителей Солигорска. Там к людям вышли мэр и прокурор города.

Солигорск. Видео © Соцсети

Напомним, в Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.