Польша и страны Прибалтики готовы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Главы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши заявили, что готовы взять на себя роль посредников в процессе урегулирования ситуации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы.

— Мы готовы выступить посредниками в мирном решении кризиса в Белоруссии, укреплении её независимости и суверенитета, — говорится в тексте специальной декларации, подписанной лидерами четырёх государств.

Отмечается, что такое посредничество "является дипломатическим средством решения кризиса, которым необходимо воспользоваться". Главы стран призвали Минск созвать национальный круглый стол, который может стать площадкой для общения представителей власти и гражданского общества.

Кроме того, в обращении содержится призыв к "деэскалации напряжённости" и немедленному прекращению насилия против граждан и уважению фундаментальных свобод и прав человека. Президенты Польши и страны Прибалтики также считают, что необходимо немедленно освободить задержанных участников акций протеста и не преследовать их в дальнейшем.

— Мы убеждены, что диалог — это всегда лучший путь к социальному развитию, дискуссии на тему реформ и будущего Белоруссии, — подчёркивается в обращении.