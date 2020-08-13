Польша и страны Прибалтики готовы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Главы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши заявили, что готовы взять на себя роль посредников в процессе урегулирования ситуации в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы.
— Мы готовы выступить посредниками в мирном решении кризиса в Белоруссии, укреплении её независимости и суверенитета, — говорится в тексте специальной декларации, подписанной лидерами четырёх государств.
Белоруссия бастует. Работники МАЗа, БелАЗа и других крупных предприятий скандируют: "Уходи!" — видеоОсновной посыл протестов — остановить насилие в отношении мирных граждан.
Отмечается, что такое посредничество "является дипломатическим средством решения кризиса, которым необходимо воспользоваться". Главы стран призвали Минск созвать национальный круглый стол, который может стать площадкой для общения представителей власти и гражданского общества.
Этому городу как никогда нужен герой. К протестам в Минске присоединился Бэтмен — видеоВ пятый день протестов белорусы продолжили мирную акцию "цепи солидарности".
Кроме того, в обращении содержится призыв к "деэскалации напряжённости" и немедленному прекращению насилия против граждан и уважению фундаментальных свобод и прав человека. Президенты Польши и страны Прибалтики также считают, что необходимо немедленно освободить задержанных участников акций протеста и не преследовать их в дальнейшем.
— Мы убеждены, что диалог — это всегда лучший путь к социальному развитию, дискуссии на тему реформ и будущего Белоруссии, — подчёркивается в обращении.
В Белоруссии опубликовали список арестованных в Минске в ходе протестовПеречень насчитывает более 560 фамилий.
Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить. С начала акций задержано уже около семи тысяч человек.