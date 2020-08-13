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Неизвестный бросил фейерверк в здание белорусского посольства в Киеве и сбежал

Полицейские не смогли догнать нарушителя общественного порядка.

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Фото © Zuma \ TASS

В Киеве неизвестный бросил фейерверк в здание Посольства Белоруссии и убежал, передаёт РИА "Новости". После того как искрящийся предмет попал на крыльцо дипмиссии, он начал несильно гореть.

Как отмечает агентство, полицейские, которые дежурят у здания, не смогли поймать хулигана. У посольства прошёл стихийный митинг в поддержку задержанных в ходе массовых протестных акций в разных городах Белоруссии. Его организовало украинское бюро правозащитной организации Amnesty International.

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