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Этому городу как никогда нужен герой. К протестам в Минске присоединился Бэтмен — видео

В пятый день протестов белорусы продолжили мирную акцию "цепи солидарности".

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Видео © Соцсети

К акциям протеста в Минске присоединились Бэтмен и Человек-паук — мужчины в костюмах супергероев раздали воду митингующим, которые выстроились в "цепи солидарности".

Такой вид протеста минчане и жители других городов страны практикуют уже второй день. Граждане — преимущественно девушки в белом и с цветами в руках — выстраиваются вдоль дорог. Парни поддерживают своих подруг и приносят им воду и даже конфеты. А представительницы старшего поколения собирают цветы со своих дач и раздают участницам акции.

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Напомним, в Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов выборов, лидером которых ЦИК назвал Александра Лукашенко. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые применяют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. А днём проходит мирная форма протеста.

При этом с сегодняшнего дня многие крупные предприятия начали забастовки.

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