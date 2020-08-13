Конфетка для несогласных. В Бресте протестующим девушкам раздают цветы и сладости — видео

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В ходе митингов после выборов в Белоруссии женщины из Бреста выстроились в живую цепь ради мирного протеста. Об этом свидетельствуют ролики, появившиеся в социальных сетях.

Парни поддержали своих подруг и начали раздавать им конфеты "Рафаэлло". Некоторые девушки отказывались от угощения, но большинство с благодарностью принимали подарки от парней.

В протесте поучаствовали и представительницы старшего поколения. Пожилые женщины собрали цветы со своих дач и раздали их девушкам на "акции солидарности". А проезжающие мимо машины не переставали сигналить.