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Конфетка для несогласных. В Бресте протестующим девушкам раздают цветы и сладости — видео

Представительницы прекрасного пола не хотят мириться с действиями силовиков во время задержаний.

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Видео © Соцсети

В ходе митингов после выборов в Белоруссии женщины из Бреста выстроились в живую цепь ради мирного протеста. Об этом свидетельствуют ролики, появившиеся в социальных сетях.

Парни поддержали своих подруг и начали раздавать им конфеты "Рафаэлло". Некоторые девушки отказывались от угощения, но большинство с благодарностью принимали подарки от парней.

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Основной посыл протестов — остановить насилие в отношении мирных граждан.

В протесте поучаствовали и представительницы старшего поколения. Пожилые женщины собрали цветы со своих дач и раздали их девушкам на "акции солидарности". А проезжающие мимо машины не переставали сигналить.

Напомним, что в Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов выборов, прошедших 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые применяют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки, жгут костры. А днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках.

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