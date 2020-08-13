Премьер Словении после переговоров с Помпео призвал провести в Белоруссии новые выборы

Словенский премьер-министр Янез Янша призвал провести в Белоруссии новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей. С таким предложением он выступил по итогам переговоров с американским госсекретарём Майком Помпео.
— Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей, — сказал политик.
Pogovori v Vili Bled. pic.twitter.com/9ibVNFhIoY— TVSLOinfo (@InfoTVSLO) August 13, 2020
В ходе встречи премьер Словении и госсекретарь США обсудили укрепление экономического сотрудничества между Любляной и Вашингтоном.
"Белоруссия сползает в пучину хаоса". Порошенко и Яценюк призвали Лукашенко провести новые выборыОба призвали лидера соседнего государства прекратить насилие.
Ранее белорусская диаспора в Польше объявила голодовку и поселилась у представительства Евросоюза. Активисты не признают результатов прошедших в республике выборов и требуют от Брюсселя считать президентом Белоруссии Светлану Тихановскую.
Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободнымиОн отметил, что США осуждают насилие в отношении протестующих и задержания сторонников оппозиции.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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