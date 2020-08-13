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Премьер Словении после переговоров с Помпео призвал провести в Белоруссии новые выборы

Он считает, что существует только мирное решение ситуации, сложившейся в республике.

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Словенский премьер-министр Янез Янша призвал провести в Белоруссии новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей. С таким предложением он выступил по итогам переговоров с американским госсекретарём Майком Помпео.

Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей, — сказал политик.

В ходе встречи премьер Словении и госсекретарь США обсудили укрепление экономического сотрудничества между Любляной и Вашингтоном.

"Белоруссия сползает в пучину хаоса". Порошенко и Яценюк призвали Лукашенко провести новые выборы

Оба призвали лидера соседнего государства прекратить насилие.

Ранее белорусская диаспора в Польше объявила голодовку и поселилась у представительства Евросоюза. Активисты не признают результатов прошедших в республике выборов и требуют от Брюсселя считать президентом Белоруссии Светлану Тихановскую.

Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливыми и несвободными

Он отметил, что США осуждают насилие в отношении протестующих и задержания сторонников оппозиции.

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