Премьер Словении после переговоров с Помпео призвал провести в Белоруссии новые выборы
Он считает, что существует только мирное решение ситуации, сложившейся в республике.
Словенский премьер-министр Янез Янша призвал провести в Белоруссии новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей. С таким предложением он выступил по итогам переговоров с американским госсекретарём Майком Помпео.
— Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей, — сказал политик.
Pogovori v Vili Bled. pic.twitter.com/9ibVNFhIoY— TVSLOinfo (@InfoTVSLO) August 13, 2020
В ходе встречи премьер Словении и госсекретарь США обсудили укрепление экономического сотрудничества между Любляной и Вашингтоном.
Ранее белорусская диаспора в Польше объявила голодовку и поселилась у представительства Евросоюза. Активисты не признают результатов прошедших в республике выборов и требуют от Брюсселя считать президентом Белоруссии Светлану Тихановскую.