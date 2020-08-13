Премьер Словении после переговоров с Помпео призвал провести в Белоруссии новые выборы

Словенский премьер-министр Янез Янша призвал провести в Белоруссии новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей. С таким предложением он выступил по итогам переговоров с американским госсекретарём Майком Помпео.

— Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей, — сказал политик.

В ходе встречи премьер Словении и госсекретарь США обсудили укрепление экономического сотрудничества между Любляной и Вашингтоном.