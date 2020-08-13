"У нас нет времени". Белорусская диаспора в Польше объявила голодовку и живёт в палатках у представительства Евросоюза

Представители белорусской диаспоры организовали палаточный городок у здания представительства Европейского союза в Варшаве и объявили голодовку, передаёт РИА "Новости".

С собой активисты, которые отказываются признавать результаты президентских выборов в соседней стране, принесли палатки, раскладные стулья и плакаты с надписями "Считаю Тихановскую президентом" и "Голодаем в поддержку белорусов". Акцию организовал Максим Чернявский. Мужчина называет себя политическим беженцем из Белоруссии, в Польше он живёт уже 10 лет.

— Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие, — сказал он.

Чернявский считает, что голодовка может побудить Брюссель скорее принять меры в отношении официального Минска. Среди требований участников акции — жёсткие санкции против правительства Александра Лукашенко и признание Евросоюзом президентом Белоруссии Светланы Тихановской.

Польская полиция не стала препятствовать проведению акции. Чернявский пообещал ничего не есть, пока Европейским союзом не будут предприняты конкретные действия или пока ему "не станет совсем плохо".