Вооружённые люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Неизвестные люди с оружием заблокировали офис "Яндекса" на проспекте Дзержинского в Минске. Пресс-служба компании официально подтвердила эту информацию. Подробности выясняются.

Mash сообщает, что с 15 марта сотрудники минского "Яндекса" работают на удалёнке, а сам офис был закрыт, когда туда пришли люди с оружием.

Отметим, что российский "Яндекс" открыл офис в Минске в марте 2012 года. На тот момент в белорусской команде работали 19 человек — программисты и менеджеры, а три года назад штат насчитывал уже 250 сотрудников. Руководит офисом ООО "ЯндексБел" Алексей Сикорский. Основные направления работы — локализация поиска и карт.