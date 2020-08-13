Вооружённые люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Неизвестные люди с оружием заблокировали офис "Яндекса" на проспекте Дзержинского в Минске. Пресс-служба компании официально подтвердила эту информацию. Подробности выясняются.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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Mash сообщает, что с 15 марта сотрудники минского "Яндекса" работают на удалёнке, а сам офис был закрыт, когда туда пришли люди с оружием.
Польша или Россия. Куда поедут работать белорусы и где им больше платятЛайф выяснял, сколько получают работники из Белоруссии у себя дома, в России и Польше. Где им больше платят и какая сейчас складывается обстановка на рынке труда?
Отметим, что российский "Яндекс" открыл офис в Минске в марте 2012 года. На тот момент в белорусской команде работали 19 человек — программисты и менеджеры, а три года назад штат насчитывал уже 250 сотрудников. Руководит офисом ООО "ЯндексБел" Алексей Сикорский. Основные направления работы — локализация поиска и карт.
Без молока и картофеля? Что будет с полками российских магазинов в связи с забастовками в БелоруссииС 11 августа многие предприятия в Белоруссии объявили забастовку в связи с результатами выборов президента страны. Случится ли кризис на российском рынке продовольствия, если протесты продлятся ещё какое-то время, — узнали у экспертов.
Тем временем в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.