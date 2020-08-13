В Минске утро началось с акций солидарности — видео

Видео © Telegram-канал / NEXTA Live; TUT.by
В Минске с самого утра начались акции солидарности против насилия со стороны силовиков, на которые в основном выходят девушки и женщины с белыми цветами. Так, цепи людей заметили на проспекте Дзержинского, Каменной Горке и в других районах города, сообщает издание Tut.by и Telegram-канал Nexta Live.
Кроме того, сегодня к акции присоединились и медики 1-й столичной больницы и наркодиспансера. Группы людей также собрались возле парка Челюскинцев, станций метро "Пушкинская" и "Спортивная". Демонстрантов проезжающие мимо водители поддерживают автомобильными гудками, а прохожие — аплодисментами.
Первая акция солидарности прошла в Минске накануне — тогда на улицы вышло более двухсот женщин и девушек в белом с цветами. Они цепью прошли по городу, держа руки за головой как арестанты.
"Мы все мирные". В Минске демонстранты спокойно обсудили с гаишником происходящее на протестах — видеоМилиционер напомнил, что правоохранители могут применять силу, если человек не подчиняется законным требованиям.
Напомним, после президентских выборов в республике, согласно официальным результатам которых действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, не утихающие четвёртую ночь. Свою позицию высказывают и звёзды — например, актриса Саша Бортич вышла к посольству в Москве в поддержку белорусов.