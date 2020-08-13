В Минске утро началось с акций солидарности — видео

В Минске с самого утра начались акции солидарности против насилия со стороны силовиков, на которые в основном выходят девушки и женщины с белыми цветами. Так, цепи людей заметили на проспекте Дзержинского, Каменной Горке и в других районах города, сообщает издание Tut.by и Telegram-канал Nexta Live.

Кроме того, сегодня к акции присоединились и медики 1-й столичной больницы и наркодиспансера. Группы людей также собрались возле парка Челюскинцев, станций метро "Пушкинская" и "Спортивная". Демонстрантов проезжающие мимо водители поддерживают автомобильными гудками, а прохожие — аплодисментами.

Первая акция солидарности прошла в Минске накануне — тогда на улицы вышло более двухсот женщин и девушек в белом с цветами. Они цепью прошли по городу, держа руки за головой как арестанты.