"Перестаньте нас бить!" В Минске женщины и девушки в белом устроили акцию протеста с цветами

В Минске более двухсот женщин и девушек в белом и с цветами провели акцию против насилия со стороны силовиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Наша нива".
Участницы акции прошлись длинной цепью по городу, при этом держали руки за головой как арестанты. Затем возложили цветы на асфальт. Прохожие им аплодировали, автомобилисты сигналили.
— "Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны", "Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчёт голосов!" — скандировали участницы акции.
Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принёс третий день протестов в Белоруссии — видеоУбегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.
На месте митинга появились два сотрудника милиции с громкоговорителями. Они попросили граждан разойтись. В ответ им предлагали цветы.
Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.