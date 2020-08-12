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"Перестаньте нас бить!" В Минске женщины и девушки в белом устроили акцию протеста с цветами

Участницы митинга потребовали остановить насилие и пересчитать голоса на выборах президента.

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В Минске более двухсот женщин и девушек в белом и с цветами провели акцию против насилия со стороны силовиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Наша нива".

Участницы акции прошлись длинной цепью по городу, при этом держали руки за головой как арестанты. Затем возложили цветы на асфальт. Прохожие им аплодировали, автомобилисты сигналили.

"Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны", "Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчёт голосов!" — скандировали участницы акции.

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Убегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.

На месте митинга появились два сотрудника милиции с громкоговорителями. Они попросили граждан разойтись. В ответ им предлагали цветы.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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