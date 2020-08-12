"Перестаньте нас бить!" В Минске женщины и девушки в белом устроили акцию протеста с цветами

В Минске более двухсот женщин и девушек в белом и с цветами провели акцию против насилия со стороны силовиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Наша нива".

Участницы акции прошлись длинной цепью по городу, при этом держали руки за головой как арестанты. Затем возложили цветы на асфальт. Прохожие им аплодировали, автомобилисты сигналили.

— "Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны", "Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчёт голосов!" — скандировали участницы акции.

На месте митинга появились два сотрудника милиции с громкоговорителями. Они попросили граждан разойтись. В ответ им предлагали цветы.