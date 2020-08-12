МВД Белоруссии — о третьей ночи протестов: 1000 человек задержано, более 50 пострадали

Видео © LIFE

На третью ночь к протестам в Белоруссии присоединилось 25 населённых пунктов, милиция задержала более 1000 человек. Такие итоги ночи озвучило МВД республики. Также, по данным ведомства, отмечено пять умышленных наездов авто на силовиков, возбуждено 17 уголовных дел.

— В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы, — говорится в сообщении.

А по данным Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

— Основные травмы — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет, — добавили в Минздраве страны.