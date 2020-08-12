МВД Белоруссии — о третьей ночи протестов: 1000 человек задержано, более 50 пострадали

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На третью ночь к протестам в Белоруссии присоединилось 25 населённых пунктов, милиция задержала более 1000 человек. Такие итоги ночи озвучило МВД республики. Также, по данным ведомства, отмечено пять умышленных наездов авто на силовиков, возбуждено 17 уголовных дел.
— В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы, — говорится в сообщении.
В Минске протестующие сбросили на силовиков из окна деревянную дверь — видеоДемонстрантов на улицах становится всё меньше.
А по данным Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
— Основные травмы — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет, — добавили в Минздраве страны.
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Напомним, ночь на 12 августа стала третьей "протестной" в Белоруссии. Демонстранты из центра Минска ушли в спальные районы, а ОМОН отправился искать протестующих во дворы. Кроме того, силовики решили разгонять не только пешие протесты, но и автомобильные.