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Макс Корж отредактировал свой пост, в котором призывал соотечественников остановить протесты

Ранее он заявлял, что насилием невозможно чего-то добиться, это лишь приведёт к человеческим жертвам.

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Макс Корж. Фото © Instagram / maxkorzhmus

Белорусский певец Макс Корж отредактировал свой вчерашний пост в "Инстаграме", в котором призывал протестующих остановить митинги в Белоруссии, потому что это чревато жертвами. Артист в скобках пояснил, что имеет в виду "только сегодняшний день".

Первая жертва, взрывы и баррикады. Как прошла вторая ночь протестов в Белоруссии — видео

Беспорядки начались с вечера и завершились лишь около 03:00.

Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня движ (я говорю только про сегодняшний день), — говорится теперь в посте.

Напомним, Корж призвал протестующих прекратить митинги. Артист заявил, что насилием нельзя чего-то достичь. По его мнению, победу, которую обещали оппозиции, "одержать просто нереально". Корж отметил, что, если продолжать дальше, будут человеческие жертвы. Силовики не перейдут на сторону протестующих.

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Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. Масштабные митинги, столкновения с милицией продолжаются уже несколько дней. Правоохранительные органы проявляют жестокость по отношению к людям на улицах.

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