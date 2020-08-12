Макс Корж отредактировал свой пост, в котором призывал соотечественников остановить протесты

Белорусский певец Макс Корж отредактировал свой вчерашний пост в "Инстаграме", в котором призывал протестующих остановить митинги в Белоруссии, потому что это чревато жертвами. Артист в скобках пояснил, что имеет в виду "только сегодняшний день".
Первая жертва, взрывы и баррикады. Как прошла вторая ночь протестов в Белоруссии — видеоБеспорядки начались с вечера и завершились лишь около 03:00.
— Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня движ (я говорю только про сегодняшний день), — говорится теперь в посте.
Напомним, Корж призвал протестующих прекратить митинги. Артист заявил, что насилием нельзя чего-то достичь. По его мнению, победу, которую обещали оппозиции, "одержать просто нереально". Корж отметил, что, если продолжать дальше, будут человеческие жертвы. Силовики не перейдут на сторону протестующих.
Как уже сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. Масштабные митинги, столкновения с милицией продолжаются уже несколько дней. Правоохранительные органы проявляют жестокость по отношению к людям на улицах.