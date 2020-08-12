Макс Корж отредактировал свой пост, в котором призывал соотечественников остановить протесты

Белорусский певец Макс Корж отредактировал свой вчерашний пост в "Инстаграме", в котором призывал протестующих остановить митинги в Белоруссии, потому что это чревато жертвами. Артист в скобках пояснил, что имеет в виду "только сегодняшний день".

— Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня движ (я говорю только про сегодняшний день), — говорится теперь в посте.

Напомним, Корж призвал протестующих прекратить митинги. Артист заявил, что насилием нельзя чего-то достичь. По его мнению, победу, которую обещали оппозиции, "одержать просто нереально". Корж отметил, что, если продолжать дальше, будут человеческие жертвы. Силовики не перейдут на сторону протестующих. <br/>