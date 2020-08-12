В Минске за ночь уничтожили стихийный мемориал на месте гибели протестующего. Люди несут цветы вновь

В Минске у метро "Пушкинская" за ночь не осталось ничего от стихийного мемориала, который появился в память о погибшем 10 августа в ходе столкновения с силовиками мужчине. Утром от букетов и свечей не осталось и намёка, но горожане снова начали оставлять цветы на месте трагедии.

У метро «Пушкинская» уничтожили стихийный мемориал. Минчане несут цветы вновь



«Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео (разгонов) и просто плачу, — говорит девушка с цветами». pic.twitter.com/38oUPb1chG — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

— Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео и просто плачу, — расплакалась во время разговора с корреспондентом TUT.BY девушка, которая принесла цветы к "Пушкинской".