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В Минске за ночь уничтожили стихийный мемориал на месте гибели протестующего. Люди несут цветы вновь

Одна из девушек, которая решила почтить память покойного, не смогла сдержать эмоций.

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В Минске у метро "Пушкинская" за ночь не осталось ничего от стихийного мемориала, который появился в память о погибшем 10 августа в ходе столкновения с силовиками мужчине. Утром от букетов и свечей не осталось и намёка, но горожане снова начали оставлять цветы на месте трагедии.

Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео и просто плачу, — расплакалась во время разговора с корреспондентом TUT.BY девушка, которая принесла цветы к "Пушкинской".

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Это требование начинает действовать уже сегодня.

Напомним, ночь на 12 августа стала третьей "протестной" в Белоруссии. Демонстранты из центра Минска ушли в спальные районы, а ОМОН отправился искать протестующих во дворы. Кроме того, силовики решили разгонять не только пешие протесты, но и автомобильные.

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