В Минске вновь заработал мобильный интернет и соцсети

В Минске заработали мобильный интернет, социальные сети и популярные мессенджеры. Работа Сети и сервисов была восстановлена одновременно около семи часов утра.
Как сообщает РИА "Новости", приложения Facebook, WhatsApp, Telegram и другие вновь доступны на территории республики. Сбои в их работе или отсутствие доступа к ним наблюдалось на протяжении нескольких дней. Первые отключения начались в день президентских выборов, 9 августа.
Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принёс третий день протестов в Белоруссии — видеоУбегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.