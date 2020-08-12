В Минске вновь заработал мобильный интернет и соцсети

В Минске заработали мобильный интернет, социальные сети и популярные мессенджеры. Работа Сети и сервисов была восстановлена одновременно около семи часов утра.

Как сообщает РИА "Новости", приложения Facebook, WhatsApp, Telegram и другие вновь доступны на территории республики. Сбои в их работе или отсутствие доступа к ним наблюдалось на протяжении нескольких дней. Первые отключения начались в день президентских выборов, 9 августа.