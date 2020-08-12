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В Минске вновь заработал мобильный интернет и соцсети

Перебои в работе Сети в столице Белоруссии наблюдались с вечера 9 августа.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Минске заработали мобильный интернет, социальные сети и популярные мессенджеры. Работа Сети и сервисов была восстановлена одновременно около семи часов утра.

Как сообщает РИА "Новости", приложения Facebook, WhatsApp, Telegram и другие вновь доступны на территории республики. Сбои в их работе или отсутствие доступа к ним наблюдалось на протяжении нескольких дней. Первые отключения начались в день президентских выборов, 9 августа.

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Убегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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