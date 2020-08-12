В Белоруссии сообщили о задержании платившего за участие в беспорядках мужчины

В Минске задержан мужчина, который платил деньги за участие в беспорядках. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на МВД страны.

— При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что с собой в рюкзаке у него было более десяти тысяч долларов, предназначавшихся для оплаты участникам беспорядков.

В правоохранительных органах уточнили, что ранее задержанный был судим по статье 328 ("незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ"), а также привлекался к административной ответственности.