В Белоруссии сообщили о задержании платившего за участие в беспорядках мужчины

В Минске задержан мужчина, который платил деньги за участие в беспорядках. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на МВД страны.
— При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что с собой в рюкзаке у него было более десяти тысяч долларов, предназначавшихся для оплаты участникам беспорядков.
СК Белоруссии подозревает российских журналистов Важенкова и Рогова в участии в беспорядкахОни были задержаны 11 августа с признаками алкогольного опьянения.
В правоохранительных органах уточнили, что ранее задержанный был судим по статье 328 ("незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ"), а также привлекался к административной ответственности.
Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принёс третий день протестов в Белоруссии — видеоУбегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.