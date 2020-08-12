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В Белоруссии сообщили о задержании платившего за участие в беспорядках мужчины

При задержании он сломал нос сотруднику органов внутренних дел.

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Фото © Pixabay

В Минске задержан мужчина, который платил деньги за участие в беспорядках. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на МВД страны.

При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что с собой в рюкзаке у него было более десяти тысяч долларов, предназначавшихся для оплаты участникам беспорядков.

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Они были задержаны 11 августа с признаками алкогольного опьянения.

В правоохранительных органах уточнили, что ранее задержанный был судим по статье 328 ("незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ"), а также привлекался к административной ответственности.

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Убегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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