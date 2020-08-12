В Следкоме Белоруссии рассказали о мужчине, погибшем на протестах в Минске

Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту гибели мужчины во время протестов в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на представителя ведомства.

— Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осуждённый за причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшего смерть человека, к семи годам лишения свободы, — отметили следователи.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.