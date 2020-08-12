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В Следкоме Белоруссии рассказали о мужчине, погибшем на протестах в Минске

Точную причину его смерти установит экспертиза.

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Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту гибели мужчины во время протестов в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на представителя ведомства.

Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осуждённый за причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшего смерть человека, к семи годам лишения свободы, отметили следователи.

Звуки взрывов и скорой. Лайф публикует видео с минской улицы, где погиб протестующий

По данным МВД республики, демонстрант пытался бросить взрывное устройство и погиб.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, погибший мужчина, по предварительным данным, держал в руке неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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