В Следкоме Белоруссии рассказали о мужчине, погибшем на протестах в Минске

Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту гибели мужчины во время протестов в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на представителя ведомства.
— Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осуждённый за причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшего смерть человека, к семи годам лишения свободы, — отметили следователи.
Звуки взрывов и скорой. Лайф публикует видео с минской улицы, где погиб протестующийПо данным МВД республики, демонстрант пытался бросить взрывное устройство и погиб.
Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, погибший мужчина, по предварительным данным, держал в руке неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.