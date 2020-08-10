Звуки взрывов и скорой. Лайф публикует видео с минской улицы, где погиб протестующий

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На улице Притыцкого в Минске, где ранее погиб протестующий, продолжаются взрывы светошумовых гранат и стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах видно, что много людей находится на обочинах. Слышны сигналы скорой помощи.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что погибший протестующий пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось у него в руке.