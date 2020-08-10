Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Звуки взрывов и скорой. Лайф публикует видео с минской улицы, где погиб протестующий

По данным МВД республики, демонстрант пытался бросить взрывное устройство и погиб.

444

Видео © LIFE

На улице Притыцкого в Минске, где ранее погиб протестующий, продолжаются взрывы светошумовых гранат и стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах видно, что много людей находится на обочинах. Слышны сигналы скорой помощи.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что погибший протестующий пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось у него в руке.

"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видео

Несколько человек получили ранения.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...