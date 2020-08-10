На протестах в Минске погиб человек

Один человек погиб во время протестных акций в Минске. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД страны.
— Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.
"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видеоНесколько человек получили ранения.
Инцидент произошёл на улице Притыцкого. Отмечается, что толпа строила баррикады для блокирования движения. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Ранее появились новые кадры разгона протестов в Минске. Одной из журналисток прострелили ногу.