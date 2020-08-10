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На протестах в Минске погиб человек

Это первая жертва с момента начала демонстраций.

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Фото © EPA / TATYANA ZENKOVICH

Один человек погиб во время протестных акций в Минске. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД страны.

Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

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Несколько человек получили ранения.

Инцидент произошёл на улице Притыцкого. Отмечается, что толпа строила баррикады для блокирования движения. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее появились новые кадры разгона протестов в Минске. Одной из журналисток прострелили ногу.

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