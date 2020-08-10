МВД Белоруссии заявило, что погибших в ходе ночных беспорядков нет

Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в ходе ночных беспорядков погибших нет. При этом ранее местные правозащитники сообщили об одной жертве — по их данным, мужчину сбил автозак.

"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видео Правозащитники уже сообщают об одном погибшем.

Как сообщал Лайф, накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, многим жителям страны не понравились, и люди устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.