"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видео

Минчанка Алёна Маршалович рассказала Лайфу о прошедшей ночи протестов в белорусской столице. По её словам, в центре города взрывались гранаты, а люди сообщали о раненых.
— Мы все просто в шоке наблюдали за происходящим — огромное число автозаков, сотрудников ОМОН, которые стройными рядами и гремя амуницией, разогнали протестующих. Кругом взрываются звуковые и световые гранаты, дымовые шашки. Люди кричат, что осколками многих ранило. Слышна стрельба, — говорит девушка.
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
Как сообщал Лайф, накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, многих жителей страны не устроили, и люди устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.