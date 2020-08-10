"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видео

Минчанка Алёна Маршалович рассказала Лайфу о прошедшей ночи протестов в белорусской столице. По её словам, в центре города взрывались гранаты, а люди сообщали о раненых.

— Мы все просто в шоке наблюдали за происходящим — огромное число автозаков, сотрудников ОМОН, которые стройными рядами и гремя амуницией, разогнали протестующих. Кругом взрываются звуковые и световые гранаты, дымовые шашки. Люди кричат, что осколками многих ранило. Слышна стрельба, — говорит девушка.