Глава ЦИК Белоруссии рассказала о ночной эвакуации из здания правительства

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что сегодня ночью после президентских выборов её эвакуировали из Дома правительства в Минске. По этой причине результаты голосования были приняты позже назначенного времени.

— Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое, — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства, — рассказала Ермошина журналистам.

Глава Центризбиркома республики также заявила, что голосование на президентских выборах было продлено, чтобы толпа не начала громить участки. По её мнению, "при желании это можно признать нарушением".