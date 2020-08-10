Глава ЦИК Белоруссии рассказала о ночной эвакуации из здания правительства

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что сегодня ночью после президентских выборов её эвакуировали из Дома правительства в Минске. По этой причине результаты голосования были приняты позже назначенного времени.
— Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое, — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства, — рассказала Ермошина журналистам.
Глава Центризбиркома республики также заявила, что голосование на президентских выборах было продлено, чтобы толпа не начала громить участки. По её мнению, "при желании это можно признать нарушением".
Перекрытые дороги и драки с ОМОНом. Что происходило ночью в БелоруссииВ белорусском сегменте Интернета всю ночь публиковали кадры демонстраций, посвящённых результатам выборов президента страны.
Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.