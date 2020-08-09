Соратники Тихановской провели собственный подсчёт голосов

Соратники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подвели итоги собственного подсчёта голосов, они абсолютно противоположны тем, которые объявляет ЦИК страны. Об этом сообщает RT.
В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видеоНа помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.
— По результатам их альтернативного подсчёта голосов она (Тихановская. — Прим. Лайфа) набирает на выборах более 80%, — говорится в сообщении.
Ранее созвучное мнение высказала и сама Тихановская, комментируя журналистам данные экзитполов и итоги голосования на закрытых избирательных участках. Она заявила, что одержала победу как минимум на шести избирательных участках, где "не было фальсификаций".
Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненыеНесанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.
Сегодня в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы, после чего в нескольких городах страны начались протесты, участники которых не согласны с итогами голосования. Местами акции перерастали в столкновения с правоохранителями, для разгона демонстрантов применяется слезоточивый газ и шумовые гранаты. В некоторых городах правоохранители переходят на сторону протестующих.