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Соратники Тихановской провели собственный подсчёт голосов

Она сама придерживается аналогичного мнения.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Соратники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подвели итоги собственного подсчёта голосов, они абсолютно противоположны тем, которые объявляет ЦИК страны. Об этом сообщает RT.

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На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

По результатам их альтернативного подсчёта голосов она (Тихановская. — Прим. Лайфа) набирает на выборах более 80%, — говорится в сообщении.

Ранее созвучное мнение высказала и сама Тихановская, комментируя журналистам данные экзитполов и итоги голосования на закрытых избирательных участках. Она заявила, что одержала победу как минимум на шести избирательных участках, где "не было фальсификаций".

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Несанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.

Сегодня в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы, после чего в нескольких городах страны начались протесты, участники которых не согласны с итогами голосования. Местами акции перерастали в столкновения с правоохранителями, для разгона демонстрантов применяется слезоточивый газ и шумовые гранаты. В некоторых городах правоохранители переходят на сторону протестующих.

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