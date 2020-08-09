Соратники Тихановской провели собственный подсчёт голосов

Соратники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подвели итоги собственного подсчёта голосов, они абсолютно противоположны тем, которые объявляет ЦИК страны. Об этом сообщает RT.

— По результатам их альтернативного подсчёта голосов она (Тихановская. — Прим. Лайфа) набирает на выборах более 80%, — говорится в сообщении.

Ранее созвучное мнение высказала и сама Тихановская, комментируя журналистам данные экзитполов и итоги голосования на закрытых избирательных участках. Она заявила, что одержала победу как минимум на шести избирательных участках, где "не было фальсификаций".