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В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видео

На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск

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Видео © TYT.BY

В Белоруссии, где сегодня состоялись очередные выборы президента страны, в нескольких городах прошли несанкционированные акции протеста, для разгона которых правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

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Недовольные закрытием участков также призывают Лукашенко "уйти".

По данным журналистов, неспокойно сейчас в городе Гродно, где более тысячи человек вышли на улицу, чтобы поддержать протест. Сотрудники милиции с помощью слезоточивого газа пытаются разогнать собравшихся, сообщается о нескольких задержаниях. Протестующие жалуются на сложности с дыханием.

Нарастает напряжение и в белорусской столице. Как рассказал Лайфу очевидец, эпицентром событий становится пространство вокруг стелы "Минск — город-герой", где недавно прошли стычки протестующих с ОМОНом.

Видео © Соцсети

К стеле в данный момент идёт большой поток, много скорых, люди бросают фаеры в автозаки, ОМОН начинает применять слезоточивый газ и бросает световые гранаты. Мы стоим, по улицам ездит ОМОН, по Минску. Люди собираются возле участков, где голосовали, и их разгоняют. Город не спит, все выходят на улицу, — сказал он.

Как передаёт ТАСС, постепенно к месту протестов на помощь милиции прибывают подразделения внутренних войск в полном обмундировании, начались задержания активистов из числа протестующих.

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