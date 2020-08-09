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В Минске отпустили задержанных журналистов "Дождя"

Отмечается, что теперь их повезут в Смоленск.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Минске отпустили из РУВД корреспондентов телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Наших коллег [задержанных в Минске], журналистов "Дождя", отпустили, — написал на своей странице в "Телеграме" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

В МИД Белоруссии заявили, что попросят покинуть страну задержанных журналистов "Дождя"

Сейчас они находятся в одном из РУВД Минска.

Он также добавил, что теперь журналистов "повезут в Смоленск".

Напомним, сотрудников "Дождя" задержали в белорусской столице сегодня. Уточнялось, что они работали без аккредитации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске.

Журналистов "Дождя" передадут в Посольство РФ в Минске для дальнейшей депортации

Их задержали во время выборов за работу без аккредитации.

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