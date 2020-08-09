В Минске отпустили задержанных журналистов "Дождя"

В Минске отпустили из РУВД корреспондентов телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
— Наших коллег [задержанных в Минске], журналистов "Дождя", отпустили, — написал на своей странице в "Телеграме" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
В МИД Белоруссии заявили, что попросят покинуть страну задержанных журналистов "Дождя"Сейчас они находятся в одном из РУВД Минска.
Он также добавил, что теперь журналистов "повезут в Смоленск".
Напомним, сотрудников "Дождя" задержали в белорусской столице сегодня. Уточнялось, что они работали без аккредитации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске.