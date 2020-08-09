Журналистов "Дождя" передадут в Посольство РФ в Минске для дальнейшей депортации

Сотрудников российского телеканала "Дождь", задержанных в Минске в день голосования, отпустят из милицейского участка и отправят на родину, сообщает ТАСС.

— 9 августа состоялся телефонный разговор посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с министром внутренних дел Юрием Караевым, в ходе которого глава дипмиссии уточнил детали задержания российских журналистов телеканала "Дождь", — цитирует информагентство пресс-секретаря посольства Алексея Маскалёва.

В итоге стороны пришли к договорённости, что сотрудники дипмиссии обеспечат консульскую защиту российских граждан, а белорусская сторона в свою очередь в ближайшее время отпустит их из отделения милиции.

Ранее в столице Белоруссии задержали Николая Козлова, который является доверенным лицом одного из кандидатов в президенты республики — Светланы Тихановской. Он пошёл голосовать, а его посадили в микроавтобус и увезли.