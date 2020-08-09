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Журналистов "Дождя" передадут в Посольство РФ в Минске для дальнейшей депортации

Их задержали во время выборов за работу без аккредитации.

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Фото © Драчев Виктор / ТАСС

Сотрудников российского телеканала "Дождь", задержанных в Минске в день голосования, отпустят из милицейского участка и отправят на родину, сообщает ТАСС.

9 августа состоялся телефонный разговор посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с министром внутренних дел Юрием Караевым, в ходе которого глава дипмиссии уточнил детали задержания российских журналистов телеканала "Дождь", — цитирует информагентство пресс-секретаря посольства Алексея Маскалёва.

В итоге стороны пришли к договорённости, что сотрудники дипмиссии обеспечат консульскую защиту российских граждан, а белорусская сторона в свою очередь в ближайшее время отпустит их из отделения милиции.

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Недовольные закрытием участков также призывают Лукашенко "уйти".

Ранее в столице Белоруссии задержали Николая Козлова, который является доверенным лицом одного из кандидатов в президенты республики — Светланы Тихановской. Он пошёл голосовать, а его посадили в микроавтобус и увезли.

Тем временем в 20:00 в Белоруссии закрылись избирательные участки, где граждане республики могли отдать свой голос на выборах президента. По официальным данным exit poll, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. У его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. Галочку в графе "против всех" поставили 9,2% избирателей.

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