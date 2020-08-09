На востоке Москвы "мерседес" сбил ребёнка на пешеходном переходе — видео

На востоке Москвы автомобиль марки "Мерседес" на пешеходном переходе сбил ребёнка. Об этом сообщает Дептранс .

ДТП произошло на Саянской улице. Подробности происшествия выясняются, информация о состоянии ребёнка пока не известна.

Водитель крупногабаритного автомобиля сдавал назад и не заметил человека.

Под Нижним Новгородом грузовик насмерть сбил рабочего во время ремонта дороги — видео Водитель крупногабаритного автомобиля сдавал назад и не заметил человека.

Напомним, сегодня ещё одно ДТП произошло в Пензенской области. Там столкнулись "Нива" и Volvo с полуприцепом. После удара отечественная машина загорелась, погибло четыре человека. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии.