На востоке Москвы "мерседес" сбил ребёнка на пешеходном переходе — видео

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На востоке Москвы автомобиль марки "Мерседес" на пешеходном переходе сбил ребёнка. Об этом сообщает Дептранс.
ДТП произошло на Саянской улице. Подробности происшествия выясняются, информация о состоянии ребёнка пока не известна.
Под Нижним Новгородом грузовик насмерть сбил рабочего во время ремонта дороги — видеоВодитель крупногабаритного автомобиля сдавал назад и не заметил человека.
Напомним, сегодня ещё одно ДТП произошло в Пензенской области. Там столкнулись "Нива" и Volvo с полуприцепом. После удара отечественная машина загорелась, погибло четыре человека. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии.