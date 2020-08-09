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На востоке Москвы "мерседес" сбил ребёнка на пешеходном переходе — видео

Подробности ДТП выясняются.

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Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

На востоке Москвы автомобиль марки "Мерседес" на пешеходном переходе сбил ребёнка. Об этом сообщает Дептранс.

ДТП произошло на Саянской улице. Подробности происшествия выясняются, информация о состоянии ребёнка пока не известна.

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Напомним, сегодня ещё одно ДТП произошло в Пензенской области. Там столкнулись "Нива" и Volvo с полуприцепом. После удара отечественная машина загорелась, погибло четыре человека. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии.

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