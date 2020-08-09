"Их не вернуть". Пользователи Сети в Японии поспорили из-за Курил

Японские интернет-пользователи остро отреагировали на новость о памятных полётах над Курилами, которые планируется провести вместо традиционной отправки делегации на острова, отменённой в этом году из-за эпидемии коронавируса.

Администрация префектуры Хокккайдо заявила, что собирается организовать "воздушные туры" для родственников бывших жителей "северных территорий", чтобы те могли помянуть своих предков. Как заявили власти, это будут чартерные рейсы вдоль ближайших к Японии островов Курильской гряды. Под новостью, опубликованной на Yahoo News Japan, моментально разгорелась дискуссия.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни с негодованием и даже некоторым отчаянием констатируют, что острова уже не вернутся под юрисдикцию Страны восходящего солнца.

Вернуть эти территории практически невозможно. Так многие считают nag

Другие, напротив, призывают "биться до конца" и ни в коем случае не оставлять попыток вернуть утраченные "северные территории".

Все 713 депутатов обеих палат парламента, упорно трудитесь, чтобы вернуть четыре северных острова wxn

Тем временем Посольство РФ в Токио ответило на ноту, полученную от японского МИД из-за поездки главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир. В ответе российской стороны говорилось, что такие заявления с японской стороны РФ считает неприемлемыми.