В МИД Белоруссии заявили, что попросят покинуть страну задержанных журналистов "Дождя"

Журналистов телеканала "Дождь", которых ранее задержали в Минске за то, что они работали без аккредитации, попросят покинуть территорию республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Он отметил, что сейчас задержанные находятся в одном из РУВД Минска, где проводятся необходимые процессуальные действия, после чего будет принято решение о мере ответственности. Дипломат подчеркнул, что, так как журналисты являются иностранцами, скорее всего, их попросят выехать из страны.