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В МИД Белоруссии заявили, что попросят покинуть страну задержанных журналистов "Дождя"

Сейчас они находятся в одном из РУВД Минска.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Журналистов телеканала "Дождь", которых ранее задержали в Минске за то, что они работали без аккредитации, попросят покинуть территорию республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Он отметил, что сейчас задержанные находятся в одном из РУВД Минска, где проводятся необходимые процессуальные действия, после чего будет принято решение о мере ответственности. Дипломат подчеркнул, что, так как журналисты являются иностранцами, скорее всего, их попросят выехать из страны.

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Он отметил, что его неоднократно предупреждали о подобном.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске.

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