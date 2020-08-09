"Самое обидное быть одной". Блогерша Диденко оправдалась за снимки с новым парнем

Екатерина Диденко, известная как "аптечный ревизорро", продолжает отбиваться от раздосадованных комментаторов, которые недовольны её поведением спустя почти полгода после гибели мужа, сообщает издание StarHit.

На днях блогерша опубликовала снимки из Абхазии, куда она отправилась со своим новым возлюбленным.

— Границу в Абхазию открыли, и мы решили рвануть в горы. Было нереально круто! — написала она в Instagram.

На снимках пара позирует на фоне гор, озёр и водопадов. Несмотря на то что ещё в июле она заявила о новом ухажёре, её подписчики негодуют из-за такого поведения девушки. Дошло до того, что она закрыла комментарии к посту из Абхазии.

— Лично для меня самое обидное — быть одной. Когда я с друзьями, то хорошо себя чувствую, а когда одна — начинает сносить крышу, — цитирует издание слова Диденко.

Блогерша также добавила, что никому не будет легче, если она от горя впадёт в депрессию и перестанет что-либо делать.