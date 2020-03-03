Блогерша Диденко раскрыла подробности рокового дня рождения, на котором погибли её муж и двое гостей

28 феврала девушка отмечала 29-летие, обернувшееся кошмаром. После происшествия инстаграм-блогерша вышла в эфир, чтобы пообщаться с подисчиками, не забывая накладывать фильтры. За что на Екатерину набросились в соцсетях. Пользователи возмущались, что девушка "неправильно скорбит", и упрекали в том, что она, фармацевт с красным дипломом, не знала о химической реакции, приведшей к гибели. Однако, по словам Екатерины, она до последнего не понимала, что происходит. Девушка рассказала в эфире "Пусть говорят", что муж давно начал готовить ей сюрприз, однако не признавался, какой. Она не подозревала, что гости станут прыгать в бассейн со льдом.

Муж готовил мне подарок на день рождения. Он мне не говорил, что там будет, сколько ни пыталась узнать. Говорил, что это сюрприз. И вот такой вот получился сюрприз трагический — на мой день рождения не стало моего любимого мужа, отца двоих малышей <...> Когда начали засыпать сухой лёд, я думала, что насыпят и на этом всё. Когда его высыпали, появилось очень много углекислого газа. Ребята начали прыгать. Они надели защитные костюмы, просто как розыгрыш. Снимали, чтобы посмеяться Екатерина Диденко

Фото © Instagram / didenko.katerina

При этом за мгновения до трагедии муж блогерши Валентин читал инструкцию, где говорилось об опасности химического вещества. Об этом же ранее его предупреждал продавец по телефону, но мужчина заверил, что он знает и будет осторожен. Однако, несмотря на это, он и гости стали прыгать в бассейн. Один из парней пытался подать сигнал руками сквозь клубившийся над водой пар, но тогда никто ещё не понял, что это мольба о помощи. Вскоре всё же стало ясно, что произошло что-то страшное. Посиневших людей стали вытаскивать из воды. По словам Екатерины, про супруга она вспомнила в последний момент, а потом отчаянно пыталась его спасти, якобы не дождавшись помощи от прибывших врачей.

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А про мужа я вообще вспомнила уже потом. Сначала Славик вылезает, ему начинают помощь оказывать. Потом остальные. Мы начинаем пытаться всем помочь. И только потом я понимаю, что моего мужа нет. Я начинаю паниковать. Когда стало меньше дыма, в воду прыгнул друг и достал его. Муж был синим. Я делала ему массаж, дыхание рот в рот. Его кожные покровы стали розового цвета, и он начал дышать. Я просила помощи. <...> Я кричала, что нельзя переставать, нужно делать массаж. Врачи ходили не спеша. Я кричала: "Помогите, помогите", просила, чтобы они остановились рядом со мной, но они проходили мимо. Потом кто-то из врачей сделал пару вдохов и ушёл Екатерина Диденко

В итоге 32-летний Валентин, за которым Екатерина была замужем более десяти лет, и двое гостей скончались в результате химической реакции сухого льда и воды в закрытом пространстве. Девушку обвинили в хайпе на трагедии. Количество подписчиков у неё в инстаграме за несколько дней увеличилось на 600 тысяч. По словам психолога, поведение блогерши может свидетельствовать о зависимости от соцсетей или же о посттравматическом стрессовом расстройстве. Сама Диденко также отметила, что родственники погибших её не винят.