Блогерша Диденко решила побаловать себя через 3 месяца после смерти мужа и увеличить грудь

29-летняя блогерша Екатерина Диденко, называющая себя аптечным ревизорро, в начале года прославилась на всю страну по весьма трагическому поводу. На вечеринке в честь дня рождения девушки в результате несчастного случая с сухим льдом погибло двое её друзей и муж. После этого блогерша активно публиковала посты и сториз, со слезами рассказывая, как ей плохо, ходила по различным ток-шоу, чем вызвала большое неодобрение пользователей Сети.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Теперь Екатерина взялась за свой внешний вид. Недавно она рассказала, как ей удалось похудеть, а теперь она намерена осуществить свою давнюю мечту и увеличить грудь, о чём девушка рассказала в "Инстаграме". По мнению блогерши, грудь нужна женщинам, чтобы кормить детей, и с этим девушка прекрасно справилась: Екатерина растит дочь и сына. С мужем Валентином они договорились, что блогерша сделает операцию после третьего ребёнка, которого они планировали завести в этом году, но увы.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Кто-то считает, что грудь я увеличиваю для кого-то. Ребят, я это делаю для себя. Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нём отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции Екатерина Диденко

Не единожды в комментариях поднимался вопрос, как же будет Екатерина справляться после операции с детьми. Девушка ответила, что в этом ей будут помогать друзья и няни. Но, несмотря на все объяснения блогерши, многие подписчики остались недовольны и резко высказались по поводу её планов.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Зачем??? Для кого? Ужас 🤬 fashutdinovata

Зачем это делать? Вы о муже совсем не помните?

nataliya_10.10