Блогерша Диденко решила побаловать себя через 3 месяца после смерти мужа и увеличить грудь

29-летняя блогерша Екатерина Диденко, называющая себя аптечным ревизорро, в начале года прославилась на всю страну по весьма трагическому поводу. На вечеринке в честь дня рождения девушки в результате несчастного случая с сухим льдом погибло двое её друзей и муж. После этого блогерша активно публиковала посты и сториз, со слезами рассказывая, как ей плохо, ходила по различным ток-шоу, чем вызвала большое неодобрение пользователей Сети.
Теперь Екатерина взялась за свой внешний вид. Недавно она рассказала, как ей удалось похудеть, а теперь она намерена осуществить свою давнюю мечту и увеличить грудь, о чём девушка рассказала в "Инстаграме". По мнению блогерши, грудь нужна женщинам, чтобы кормить детей, и с этим девушка прекрасно справилась: Екатерина растит дочь и сына. С мужем Валентином они договорились, что блогерша сделает операцию после третьего ребёнка, которого они планировали завести в этом году, но увы.
Кто-то считает, что грудь я увеличиваю для кого-то. Ребят, я это делаю для себя. Я хочу смотреть в зеркало, и чтоб мне нравилось в нём отражение. Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции
Екатерина Диденко
Не единожды в комментариях поднимался вопрос, как же будет Екатерина справляться после операции с детьми. Девушка ответила, что в этом ей будут помогать друзья и няни. Но, несмотря на все объяснения блогерши, многие подписчики остались недовольны и резко высказались по поводу её планов.
Зачем??? Для кого? Ужас 🤬
Зачем это делать? Вы о муже совсем не помните?
Дождалась хотя бы полгода со смерти мужа. Никогда не пишу комментарии, но тут комбо и фаталити, блин
WOW-stars
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