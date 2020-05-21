НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Российские зрители были шокированы тем, как выглядит князь Ростов в британском сериале "Великая"

На прошлой неделе вышел новый сериал "Великая" (The Great), повествующий об истории правления императрицы Екатерины II. Шоу юмористическое, и авторы допустили некоторые "отхождения" от оригинала, однако больше всего зрителей взбесил не сюжет, а странный актёрский состав.

371

Фото © Twitter / Fake_MIDRF

Действия сериала разворачиваются в период правления бывшей императрицы Всероссийской, то есть во второй половине восемнадцатого века. Стоит ли говорить, что в то время встретить чернокожего князя было, мягко говоря, маловероятно. На этот факт создатели "Великой" решили не обращать внимания. Неудивительно — это не так уж и бросается в глаза по сравнению со всем окружающим фарсом, происходящим по ходу действий. Однако российских зрителей эта неточность вывела из себя — последние дни соцсети пестрят кадрами с актёрами сериала.

Князь Ростов из нового американского сериала про Екатерину Великую (The Great):

Fake_MIDRF

Фото © Twitter / Fake_MIDRF

Роль князя Ростова взял на себя британский актёр с нигерийскими корнями Абрахам Попула. Конечно, он не единственный, кто по меркам российских зрителей не вписывается в общую картину "Великой". Также в "Твиттере" обратили внимание на исполнителей ролей князя Аркадия и графа Орлова.

...Князь Аркадий в новом сериале о Екатерине ll — The Gream. Живите теперь с этим!

BzdDzapadlowski

Да, вот, кстати, граф Орлов из этого же сериала. Явно печенег какой-то!!!

Fake_MIDRF

Фото © Twitter / BzdDzapadlowski, Fake_MIDRF

Не обошлось и без обвинений в толерантности. К примеру, пользовательница Lada_Bad написала: "Уважаю американцев, но их киношная гипертрофированная толерантность ко всем меньшинствам уже давно доходит до сатирического абсурда". Видимо, забыв про то, что режиссёрский состав сериала — британцы. Кроме того, многие отметили, что сериал "перевирает" историю России, не обращая внимания на то, что "Великая" — это всё-таки фарс и весьма поверхностная комедия.

Выбор редакции

Loading...