Российские зрители были шокированы тем, как выглядит князь Ростов в британском сериале "Великая"

Действия сериала разворачиваются в период правления бывшей императрицы Всероссийской, то есть во второй половине восемнадцатого века. Стоит ли говорить, что в то время встретить чернокожего князя было, мягко говоря, маловероятно. На этот факт создатели "Великой" решили не обращать внимания. Неудивительно — это не так уж и бросается в глаза по сравнению со всем окружающим фарсом, происходящим по ходу действий. Однако российских зрителей эта неточность вывела из себя — последние дни соцсети пестрят кадрами с актёрами сериала.

Князь Ростов из нового американского сериала про Екатерину Великую (The Great): Fake_MIDRF

Фото © Twitter / Fake_MIDRF

Роль князя Ростова взял на себя британский актёр с нигерийскими корнями Абрахам Попула. Конечно, он не единственный, кто по меркам российских зрителей не вписывается в общую картину "Великой". Также в "Твиттере" обратили внимание на исполнителей ролей князя Аркадия и графа Орлова.

...Князь Аркадий в новом сериале о Екатерине ll — The Gream. Живите теперь с этим! BzdDzapadlowski

Да, вот, кстати, граф Орлов из этого же сериала. Явно печенег какой-то!!! Fake_MIDRF

Фото © Twitter / BzdDzapadlowski, Fake_MIDRF