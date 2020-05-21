Российские зрители были шокированы тем, как выглядит князь Ростов в британском сериале "Великая"

Действия сериала разворачиваются в период правления бывшей императрицы Всероссийской, то есть во второй половине восемнадцатого века. Стоит ли говорить, что в то время встретить чернокожего князя было, мягко говоря, маловероятно. На этот факт создатели "Великой" решили не обращать внимания. Неудивительно — это не так уж и бросается в глаза по сравнению со всем окружающим фарсом, происходящим по ходу действий. Однако российских зрителей эта неточность вывела из себя — последние дни соцсети пестрят кадрами с актёрами сериала.
Князь Ростов из нового американского сериала про Екатерину Великую (The Great):
Fake_MIDRF
Фото © Twitter / Fake_MIDRF
Роль князя Ростова взял на себя британский актёр с нигерийскими корнями Абрахам Попула. Конечно, он не единственный, кто по меркам российских зрителей не вписывается в общую картину "Великой". Также в "Твиттере" обратили внимание на исполнителей ролей князя Аркадия и графа Орлова.
...Князь Аркадий в новом сериале о Екатерине ll — The Gream. Живите теперь с этим!
BzdDzapadlowski
Да, вот, кстати, граф Орлов из этого же сериала. Явно печенег какой-то!!!
Fake_MIDRF
Фото © Twitter / BzdDzapadlowski, Fake_MIDRF
Не обошлось и без обвинений в толерантности. К примеру, пользовательница Lada_Bad написала: "Уважаю американцев, но их киношная гипертрофированная толерантность ко всем меньшинствам уже давно доходит до сатирического абсурда". Видимо, забыв про то, что режиссёрский состав сериала — британцы. Кроме того, многие отметили, что сериал "перевирает" историю России, не обращая внимания на то, что "Великая" — это всё-таки фарс и весьма поверхностная комедия.
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