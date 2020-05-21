Экс-муж Лолиты попал в больницу с тяжёлыми травмами, сейчас врачи решают, что делать с его лицом

45-летний тренер по сквошу Дмитрий Иванов несколько дней назад оказался в одной из московских клиник с тяжёлыми травмами, в том числе головы. Мужчину доставили в медучреждение поздно ночью, и, по словам источника, есть две версии насчёт того, каким образом пострадал экс-супруг певицы, пишет Starhit. Он либо попал в ДТП, либо угодил в потасовку.

Фото © Instagram / ivanovsport

Состояние Дмитрия оценивается как удовлетворительное. При этом ему может понадобиться помощь челюстно-лицевого или пластического хирурга. Врачи сейчас запрещают пациенту разговаривать, пишет Teleprogramma.pro.

Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, всё нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить Дмитрий Иванов