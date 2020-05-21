Фанаты не узнали звезду 90-х Татьяну Овсиенко, которая стала выглядеть намного старше своего возраста

Недавно популярная певица 90-х и нулевых Ирина Салтыкова выложила в сториз фото с подружками. Дамы принимали участие в съёмках шоу "Привет, Андрей!" и запечатлели воссоединение. Но если на снимке подписчики с лёгкостью узнали Иру и Татьяну Буланову, то Татьяну Овсиенко можно было признать только по подсказке в подписи. К сожалению, время не пожалело известную певицу.
Фото © Instagram / irinasaltykova_official
Разница бросалась в глаза особенно сильно на фоне подруг Татьяны. Ирине Салтыковой сейчас 54 года, Татьяне Булановой — 51, но обе они выглядят так, будто не постарели ни на год. Овсиенко же не настолько повезло. Фанаты с трудом признали в поплывшей 53-летней женщине ту звонкую и озорную девчонку, которая пела про капитана. Подписчики расстроенно приняли такие новости, в своём инстаграме Овсиенко выкладывала только удачные фото с льстящих ракурсов.
Фото © ТАСС / Анна Салынская и Instagram / tatiana_ovsienko_
Если бы не знала, что на фото Таня, ни за что не узнала бы. Жаль, она теперь одинаковая, как все "переделкины", а была особенная
Господи! Татьяна! Всю жизнь слушала ваши песни и боготворила вашу красоту! Что вы с собой сделали😢 Кукла на верёвках! Честно, страшно смотреть на вас!
Боже!!! Кто это? Неузнаваема
Фото © Instagram / irinasaltykova_official и buslya
Не секрет, что с возрастом женщинам трудно оставаться такими же свежими и прекрасными, поэтому в ход идут косметические процедуры и пластические операции. Но Татьяне Овсиенко это не слишком-то помогло. Фанаты раскритиковали её косметолога за поплывшее лицо, а также предположили, что отёки могли возникнуть не только из-за филлеров, но и от алкоголя. Однако доказательств этому нет, а огорчённые поклонники могут наговорить в сердцах лишнего.
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