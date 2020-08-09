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Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

Их заменят на другие головные уборы.

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Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооружённых сил России. Соответствующий документ размещён в базе нормативно-правовых актов.

Отмечается, что головной убор будет заменён на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.

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В числе образцов — станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол".

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об учреждении 9 октября в России днём памяти военных сражений на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Официально название праздника звучит как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

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