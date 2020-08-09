Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России

Отмечается, что головной убор будет заменён на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.

В числе образцов — станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол".

Новейшую российскую военную технику представят на форуме "Армия-2020" в ЮВО В числе образцов — станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол".

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об учреждении 9 октября в России днём памяти военных сражений на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Официально название праздника звучит как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).