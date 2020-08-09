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В Нигере неизвестные на мотоциклах расстреляли туристов

Одна из жертв попыталась бежать и была зарезана.

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Фото © Twitter / FranceNews24

В Нигере вооружённые люди, передвигавшиеся на мотоциклах, засели в засаде в кустах и расправились с группой из восьми человек. В результате погибло шесть французских туристов, местные водитель и гид, передаёт France Presse.

Нападение было совершено в районе сельской общины Куре, расположенной вблизи знаменитого прибежища последних стад западноафриканских жирафов.

Обстоятельства трагедии и личности злоумышленников выясняют местные власти. По данным источника агентства, одна из туристок попыталась бежать, после чего её поймали и зарезали. Остальные жертвы были застрелены.

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Ранее в Нигере при нападении боевиков на военный лагерь погибло свыше 70 человек.

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