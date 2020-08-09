В Нигере неизвестные на мотоциклах расстреляли туристов

В Нигере вооружённые люди, передвигавшиеся на мотоциклах, засели в засаде в кустах и расправились с группой из восьми человек. В результате погибло шесть французских туристов, местные водитель и гид, передаёт France Presse.
Нападение было совершено в районе сельской общины Куре, расположенной вблизи знаменитого прибежища последних стад западноафриканских жирафов.
On apprend via une dépêche @afpfr que huit personnes dont six Français et deux Nigériens ont été tuées aujourd'hui par des hommes armés venus à motos dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest.— Verlaine (@__Verlaine__) August 9, 2020
😥🙏🏾 pic.twitter.com/tfZP2XADEQ
Обстоятельства трагедии и личности злоумышленников выясняют местные власти. По данным источника агентства, одна из туристок попыталась бежать, после чего её поймали и зарезали. Остальные жертвы были застрелены.
В Нигере 25 военных погибли во время атаки боевиковСо стороны противника было нейтрализовано 63 человека.
Ранее в Нигере при нападении боевиков на военный лагерь погибло свыше 70 человек.