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Игроки "Локомотива" за два дня до старта РПЛ зажгли на вечеринке. Вместе с ними отдыхала экс-жена Кержакова

Футболисты бурно отметили день рождения девушки Владислава Игнатьева, известной также по участию в шоу "Холостяк".

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Футболисты московского "Локомотива" в одном из ресторанов Москвы с размахом отметили день рождения экс-участницы "Холостяка" Аиды Уразбахтиной. Всё дело в том, что девушка состоит в отношениях с игроком Владом Игнатьевым.

На вечеринке помимо Игнатьева также присутствовали Дмитрий Баринов, один из братьев Миранчуков, а также Станислав Магкеев. Последний был замечен в компании бывшей жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

Видео с вечеринки, где футболисты выпивали и зажигали, появилось в сториз в "Инстаграме". Всё бы ничего, но через два дня команда начнёт выступление в чемпионате России, новый сезон которого стартовал вчера, 8 августа.

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