Игроки "Локомотива" за два дня до старта РПЛ зажгли на вечеринке. Вместе с ними отдыхала экс-жена Кержакова

Футболисты московского "Локомотива" в одном из ресторанов Москвы с размахом отметили день рождения экс-участницы "Холостяка" Аиды Уразбахтиной. Всё дело в том, что девушка состоит в отношениях с игроком Владом Игнатьевым.

На вечеринке помимо Игнатьева также присутствовали Дмитрий Баринов, один из братьев Миранчуков, а также Станислав Магкеев. Последний был замечен в компании бывшей жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.