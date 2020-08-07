"Зенит" оформил "золотой хет-трик", выиграв Суперкубок России

Счёт в финале Суперкубка страны открыл нападающий Артём Дзюба, который после ухода Бранислава Ивановича получил капитанскую повязку. Форвард в прыжке головой пробил по воротам своего напарника по сборной России Маринато Гильерме.
14 - а вот наш ответ! 1:0! Дзюба!#ЗенитЛоко pic.twitter.com/rEPQHYdvOo— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 7, 2020
Во втором тайме Магомед Оздоев увеличил отрыв — 2:0.
69 - без комментариев! 2:0! #ЗенитЛоко pic.twitter.com/HpGpO7rqAm— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 7, 2020
"Локомотив" усилиями хорвата Ведрана Чорлуки смог отыграть один мяч, но больше забить железнодорожникам не удалось.
Чарли -🔝#ЗенитЛоко pic.twitter.com/ztDVGuoUAv— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 7, 2020
Таким образом, "Зенит" оформляет требл. До этого подопечные Сергея Семака стали чемпионами страны и выиграли Кубок России. Для Марко Николича это первое поражение с "Локомотивом".
Отметим, что у "Зенита" дебютировал новичок, купленный у "Ливерпуля", Деян Ловрен. Дебютный матч, и сразу трофей.
Суперкубок России. Финал
"Зенит" — "Локомотив" — 2:1
Голы: Дзюба 14' (1:0), Оздоев 69' (2:0), Чорлука 72' (2:1).