"Зенит" оформил "золотой хет-трик", выиграв Суперкубок России

Счёт в финале Суперкубка страны открыл нападающий Артём Дзюба, который после ухода Бранислава Ивановича получил капитанскую повязку. Форвард в прыжке головой пробил по воротам своего напарника по сборной России Маринато Гильерме.

Во втором тайме Магомед Оздоев увеличил отрыв — 2:0.

"Локомотив" усилиями хорвата Ведрана Чорлуки смог отыграть один мяч, но больше забить железнодорожникам не удалось.

Таким образом, "Зенит" оформляет требл. До этого подопечные Сергея Семака стали чемпионами страны и выиграли Кубок России. Для Марко Николича это первое поражение с "Локомотивом".

Отметим, что у "Зенита" дебютировал новичок, купленный у "Ливерпуля", Деян Ловрен. Дебютный матч, и сразу трофей.