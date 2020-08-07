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"Зенит" оформил "золотой хет-трик", выиграв Суперкубок России

В Москве на "ВЭБ Арене" состоялся финал Суперкубка России, где победу над "Локомотивом" со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.

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Счёт в финале Суперкубка страны открыл нападающий Артём Дзюба, который после ухода Бранислава Ивановича получил капитанскую повязку. Форвард в прыжке головой пробил по воротам своего напарника по сборной России Маринато Гильерме.

Во втором тайме Магомед Оздоев увеличил отрыв — 2:0.

"Локомотив" усилиями хорвата Ведрана Чорлуки смог отыграть один мяч, но больше забить железнодорожникам не удалось.

Таким образом, "Зенит" оформляет требл. До этого подопечные Сергея Семака стали чемпионами страны и выиграли Кубок России. Для Марко Николича это первое поражение с "Локомотивом".

Отметим, что у "Зенита" дебютировал новичок, купленный у "Ливерпуля", Деян Ловрен. Дебютный матч, и сразу трофей.

Суперкубок России. Финал

"Зенит" — "Локомотив" — 2:1

Голы: Дзюба 14' (1:0), Оздоев 69' (2:0), Чорлука 72' (2:1).

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