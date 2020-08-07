КХЛ опубликовала календарь игр на сезон-2020/21

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) презентовала календарь сезона 2020/21. Стартует регулярный чемпионат 2 сентября матчем за Кубок открытия между столичным ЦСКА и казанским "Ак Барсом", а завершится регулярка 27 февраля, после чего 2 марта команды начнут борьбу в плей-офф за Кубок Гагарина, который продлится до 30 апреля.

В новом сезоне КХЛ примут участие 23 клуба: ЦСКА (Москва), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Динамо" (Минск), "Спартак" (Москва), "Витязь" (Подольск), "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), СКА (Санкт-Петербург), "Авангард" (Омск), "Северсталь" (Череповец), "Ак Барс" (Казань), "Амур" (Хабаровск), "Йокерит" (Хельсинки), "Локомотив" (Ярославль), "Сочи", "Металлург" (Магнитогорск), "Барыс" (Нур-Султан), "Сибирь" (Новосибирск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Трактор" (Челябинск), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Торпедо" (Нижний Новгород). Каждая команда проведёт по 60 игр в регулярном чемпионате. Всего будет сыграно 690 матчей, без учёта плей-офф.

В соответствии с международным календарём ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ 2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звёзд КХЛ в Риге (22–24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).