Соперник Олейника плюнул ему в тарелку с едой. Чем ответит россиянин в клетке UFC?

В мейн-ивенте третью победу подряд постарается одержать легендарный и не помышляющий о пенсии Алексей Олейник, а в со-главном событии впервые на таком уровне выступит дагестанский Россомаха Омари Ахмедов.

В свои 43 года Алексей Олейник (59-13-1) не теряет надежд однажды добраться до титульного боя в восьмиугольнике. Удав, недолго думая, решил заметно скосить свой путь к олимпу UFC, согласившись на встречу с занимающим четвёртую строчку рейтинга тяжеловесов Дерриком Льюисом (23-7-0). Сам Алексей замыкает первую десятку и в случае успеха 8 августа сможет ворваться в топ-5. Но для такой прыти ему потребуются колоссальные усилия…

Олейник идёт на победной серии из двух поединков, в рамках которой были повержены Морис Грин и Фабрисиу Вердум. Выиграть у титулованного бразильца, не выступавшего в клетке более двух лет, россиянину удалось раздельным решением. Чуть ранее Олейник был звонко нокаутирован ударниками Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.

Деррик Льюис не столь искусный кикбоксер, коим, к примеру, является Оверим, но обладает не менее разрушительным ударом с обеих рук. Чёрный Зверь действительно способен нокаутировать любого противника, и что самое страшное для его соперников — в любой момент схватки. Достаточно вспомнить бой темнокожего американца против Александра Волкова в 2018 году…

Порой Чёрный Зверь ведёт себя как животное не только в клетке. Не сказать, что не самый дисциплинированный боец особо опасен для общества, но порой он способен на проступки. К примеру, не совсем понятен его юмор накануне боя с россиянином. Деррик выложил пост в "Инстаграме" с плевком в еду Олейника. Что ж, не очень смешно…

— Вижу Институт UFC прислал питание, но вместе с моей здесь ещё оказалась еда для Алексея. Смотрите сами — вот моя, а это для Алексея. Так что… ну… знаете, мне кажется, в его порции не хватает кое-каких ингредиентов. На неделе перед боем очень важно полноценно питаться. Поглядите-ка, аппетитно, не так ли? Только мясо сыровато. Я любитель хорошо прожаренного мяса. Собираюсь довести его еду до вкуса (плюёт), — поведал своим подписчика американец.

Льюис особенно опасен, когда ему дают простор для действий. Деррик не самый техничный боец в истории, всегда ставящий на мощь своих кулаков. Но, как показал ход поединка Чёрного Зверя и Дэниела Кормье, будущий соперник Олейника может выглядеть абсолютно беспомощным, если ему не давать возможности стоять на ногах…

Сможет ли дядя Лёша повторить подвиг экс-чемпиона? Конечно же, Удав — не борец мирового уровня, но в целом в партере выглядит предпочтительнее. Если даже убрать в сторону грепплерские навыки россиянина, именно как вольник он сильнее. Вопрос лишь в том, что, в отличие от того же DC, Олейник нацелен на завершение поединка сабмишеном, а не на добивание и контроль в партере.

Теоретически у Алексея действительно шанс есть только в победе удушающим приёмом. И чем дольше поединок будет проходить в стойке, тем больше будет вероятность, что Алексея нокаутируют… Предстоящий поединок — это своего рода черта, за которой Удаву предначертано два пути… В случае поражения, скорее всего, остановиться. В случае победы — требовать претендентский бой. Третьего не дано…

В ко-мейн-ивенте фанаты ММА увидят возвращение в средний вес экс-чемпиона организации Криса Вайдмана (14-5-0).

Ещё совсем недавно этот 36-летний американский боец внушал страх и уважение. А сейчас… Сложно в это поверить, но Крис проиграл пять из шести крайних поединков. Пустивший под откос карьеру легендарного Андерсона Силвы, с лёгкостью одолевший также других экс-чемпионов организации — Лиото Мачиду и Витора Белфорта — Вайдман оказался сам сломлен первым поражением в карьере от рук Люка Рокхолда. А дальше до боли неприличные поражения нокаутами в схватках с Йоэлем Ромеро, Гегардом Мусаси, Роналду Соузой и даже с Домиником Рейесом. Как говорят в боксе — Крис "пробился". Вайдман падает теперь от любого более-менее плотного удара. И на это очень грустно смотреть…

Сделать себе имя, пускай и на уже сбитом лётчике, попробует в это воскресенье Омари Ахмедов (20-4-1).

Для победы у дагестанца есть всё: нокаутирующие неожиданные удары с обеих рук, бэкграунд в борьбе и бесконечная в себе уверенность. Последний пункт — это именно то, чего у Криса не осталось. Ни следа. Как будто и ничего не было…